رئيس نادي النصر السعودي: جمهور الأهلي سيدعمنا خلال مواجهة الزمالك

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، على جاهزية فريقه لمباراة اليوم الأحد، المقرر إقامتها أمام نظيره العهد اللبناني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة العربية.

مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني

وبلتقي فريق النصر السودي مع نظيره العهد اللبناني في السادسة مساء اليوم الأحد 23 يوليو، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجوعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية.

وأشار رئيس النصر، في تصريحات نقلها موقع البطولة، إلى جاهزية الفريق الكروي للبطولة العربية بعد أن استعد جيدا في تركيا، مؤكدًا أن تركيزهم منصب حالياً على مواجهة العهد اللبناني، ومشيداً بالعمل الكبير الذي قدمه الاتحاد العربي ونجاحه في إعادة البطولات العربية من جديد وإيجاد جوائز مالية كبيرة تغري الأندية الكبيرة بالمشاركة فيها خصوصا وأن توقيتها مناسب جداً قبل بداية الموسم الرياضي.

النصر السعودي يدعو جماهير الأهلي بالوقوف معه أمام الزمالك

ووفقًا لما نقله موقع البطولة، فإن الأمير فيصل أكد على مساندة جماهير الأهلي للفريق السعودي على حساب الزمالك في البطولة العربية، خلال مواجهة الفريقين.

وعن مشاركة عوض خميس في البطولة العربية قال رئيس النادي، عوض يحق له المشاركة في البطولة خاصة وأن الإيقاف على المستوى المحلي فقط، موضحاً أن النصر يمتلك لاعبين مميزين سواء محليين أو أجانب.