“البدري” يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، على رحيل ثلاثي شباب المارد الأحمر، إلى الرجاء السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان نادي الرجاء السكندري، قد تقدم بعرضًا رسميًا خلال الفترة الماضية، طلب خلالها ضم الثلاثي “مصطفى عزت ومصطفى الجمل ومحمد عصام الغندور”، لتدعيم صفوف الفريق.

ووافق حسام البدرى، المدير الفني للمارد الأحمر، على إعارة ثلاثى فريق الشباب، وأبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، ثلاثي اللاعبين بقرار إعارتهم للنادى السكندرى، بعد التشاور مع حسام البدري، خاصة وأن الأخير ليس فى حاجة لجهودهم مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

يذكر أن البدري، يتواجد حاليًا في كندا للاطمئنان على أسرته، عقب انتهاء جولات بطولة الدوري بمواجهة الزمالك الأخيرة، والتي حسمها المارد الأحمر بهدفين دون رد، ليتوجه البدري بعدها إلى كندا، في رحلة قصيرة، على أن يقود أحمد أيوب، المدرب العام، المهمة الفنية للفريق الأحمر خلال مشاركته في البطولة العربية لحين انتهاء إجازة المدير الفني.