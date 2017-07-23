تدريب الأهلي.. متعب يشارك.. وغياب أجايي وجابر

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم صباح اليوم الأحد استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

إسلام محارب يتواجد في تدريب الأهلي

وتواجد عماد متعب في مران الاهلي بصورة طبيعية بعد الأزمة التي نشبت خلال مواجهة الفيصلي الأردني مساء أمس السبت.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي قد أعلن عن معاقبة عماد متعب بفرض غرامة مالية كبيرة عليه، تصل إلى 200 ألف جنية.

وشارك إسلام محارب في المران الجماعي للأهلي كاملاً بعدما خضع لفترة تأهيل في مرانه الأول مع الاهلي يوم الجمعة الماضي.

وكان الاهلي قد تعاقد مع إسلام محارب رسمياً من صفوف سموحة السكندري ليصبح ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك محمد جابر “ميدو” في مران الاهلي بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق لتواجده إلى جانب والده المتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

كما غاب جونيور أجايي عن المران بسبب مرض نجله، حيث حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي من أجل الغياب.