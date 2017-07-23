الأهلي يوضح.. سببان لعقوبة عماد متعب القاسية

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي سبب معاقبة اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق بمبلغ 200 ألف جنية صباح اليوم الأحد.

الأهلي يكشف أسباب معاقبة عماد متعب

وكان الاهلي قد قرر فرض عقوبة مالية على عماد متعب بخصم مبلغ 200 ألف جنية من مستحقاته بعد الأزمة التي نشبت خلال مباراة الفريق أمام الفيصلي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن عقوبة عماد متعب جاءت بسبب ارتكابه لخطأين خلال المباراة، مؤكداً على أن العقوبة جاءت مضاعفة لهذا السبب.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ” متعب رفض تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بإجراء عمليات الإحماء مع بقية اللاعبين البدلاء خلال المباراة “.

وأكمل: ” أما السبب الثاني فهو خروج متعب في وسائل الإعلام من أجل الإدلاء بتصريحات عن الواقعة بعد المباراة مباشرة “.

وأوضح: ” هناك حظر إعلامي مفروض على جميع اللاعبين ولكن متعب اخترق هذا الحظر مما أدى إلى مضاعفة العقوبة عليه “.

واختتم عبد الحفيظ: ” نسعى لفرض حالة من الإلتزام والانضباط داخل الفريق، الأهلي يمر بمرحلة هامة ينافس خلالها على البطولة العربية وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا “.