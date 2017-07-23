قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بسبب ما بدر منه خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي يعاقب صالح جمعة مالياً

وأعلن سيد عبد الحفيظ عن معاقبة صالح جمعة بغرامة مالية قيمتها 50 ألف جنية بسبب غيابه عن الموعد المحدد لإجراء أشعة وفحوصات طبية خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه كان من المقرر ان يخضع اللاعب صالح جمعة لأشعة لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشدد عبد الحفيظ على أن الأشعة التي كان سيخضع لها جمعة كانت من أجل تشخيص حالته بشكل دقيق، إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدد لها.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أنه تم توقيع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنية بسبب عدم حضور صالح جمعة إلى مقر إجراء الفحوصات في الموعد المحدد.

وكان صالح جمعة قد غاب عن مباراة الاهلي أمام الفيصلي الأردني التي أقيمت مساء أمس السبت في افتتاح مباريات البطولة العربية لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لملاقاة الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة الثانية بالبطولة العربية للأندية.