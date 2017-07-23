عقوبة قاسية من الأهلي ضد متعب

قررت إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق بعد الأزمة التي نشبت خلال مواجهة الفيصلي الأردني أمس السبت.

الأهلي يغرم متعب 200 ألف جنية

وكان متعب قد رفض الدخول إلى ملعب مباراة الأهلي والفيصلي خلال الشوط الثاني، كما رفض إجراء عمليات الإحماء مع اللاعبين.

وقررت إدارة الأهلي، بناء على قرار من الجهاز الإداري في الفريق، توقيع عقوبة مالية قاسية على متعب بسبب ما بدر منه بعد المباراة.

وجاء القرار ليكلف متعب غرامة مالية قدرها 200 ألف جنية، وذلك في رفضه التواجد بالملعب إلى جانب خروجه للإدلاء في تصريحات تليفزيونية.

وعقب متعب على الأزمة التي نشبت خلال مواجهة الفيصلي، حيث أكد في تصريحاته على ضرورة معرفته لموقفه من البقاء مع الفريق أو الرحيل خلال الفترة القادمة.

أما أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي فكان قد رفض التعليق على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة مباشرة.

واكتفى أيوب بقوله : ” لا تعليق”، وذلك عند سؤاله عن الأزمة التي حدثت مع متعب في ظل عدم مشاركته كأساسياً خلال مواجهة الأهلي مع الفيصلي.