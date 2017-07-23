قائد الترجي يتحدث عن مواجهة الأهلي أفريقياً وعربياً

تحدث فرجاني ساسي قائد نادي الترجي التونسي على احتمالية مواجهة الأهلي خلال مباريات البطولة العربية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

قائد الترجي: مواجهة الأهلي عربياً ستكون مفيدة لنا

وانطلقت فاعليات البطولة العربية للأندية مساء أمس السبت، حيث تلقى الأهلي خسارة أمام الفيصلي الأردني بهدف نظيف في المجموعة الاولى من البطولة.

وتواجد ساسي خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي أمام نفط الوسط العراقي، والتي ستقام مساء غداً الأثنين.

وقال قائد الترجي في تصريحاته: ” الحديث عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال افريقيا ليس مناسب حالياً، الوقت الحالي للتفكير في البطولة العربية فقط “.

وأكمل: ” إذا ألتقينا مع الاهلي في قبل نهائي البطولة العربية أو المباراة الختامية فإنه بالتأكيد سيكون أمر جيد وهام لنا قبل ملاقاته أفريقياً “.

وأضاف: ” لم نحصل على الراحة الكافية بعد نهاية مباريات الدوري التونسي، نلعب في دوري أبطال أفريقيا وحالياً بالبطولة العربية التي يعد وقتها غير مناسباً لنا “.

واختتم: ” كان من الضروري علينا أن نشارك في البطولة العربية لأنها تجمع أندية الأمة كلها، وبالتالي فإن تواجدنا بها كان حتمياً “.