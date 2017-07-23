مدرب وست برومتش يكشف.. كيف اندمج حجازي سريعاً مع فريقه؟

عبر توني بوليس المدير الفني لنادي وست برومتش ألبيون عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الجديد.

مدرب وست برومتش يمتدح أحمد حجازي

وانتقل احمد حجازي إلى صفوف وست برومتش على سبيل الإعارة من النادي الاهلي لمدة موسم واحد مقابل مليون جنيه استرليني.

وشارك حجازي في مبارتين مع وست برومتش خلال جولته الأسيوية في هونج كونج، حيث لعب مواجهتين أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس.

وقال توني بوليس: ” لقد اندمج معنا سريعاً، إنه يتحدث الإنجليزية بشكل جيد للغاية وهو أمر هام له ولنا “.

وأضاف: ” لم يكن من الصعب على على حجازي أن يندمج معنا، هناك عدد من اللاعبين الجيدين معنا وسيجعلون اندماجه بصورة أكبر يبدو أسهل “.

وأكمل: ” وجود هؤلاء اللاعبين في الفريق سيجعل من السهل على أي وافد جديد ان يشعر بأنه جزء مننا بصورة أسرع “.

وأردف: ” نحاول أن نبني فريق بوجود لاعبين سعداء أيضاً، إنهم يتركون أوطانهم وذويهم من أجل الانضمام لنا وعلينا أن نشعرهم بالسعادة “.

واختتم: ” اعتقد بأن حجازي قد غادر وطنه بالفعل وأصبح جزء من فريقنا “.