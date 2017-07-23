بالفيديو والصور.. حفيد مبارك يشارك في تدريبات الأهلي

ظهر عمر علاء مبارك في تدريبات فريق الشباب بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد بعد اجتيازه لاختبارات الفريق مساء أمس السبت.

نجل علاء مبارك يظهر في الأهلي

ووصل عمر مبارك برفقة والده إلى مقر النادي الأهلي من أجل الانخراط في تدريبات الفريق للمرة الاولى بعد اجتيازه للتدريبات.

وتواجد عمر مبارك في اختبارات فريق مواليد عام 2000 بالنادي الأهلي أمس السبت، حيث نجح في اجتياز الاختبارات والانضمام إلى الفريق.

وتواجد نجل محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لمصر، ونجله في مقر النادي الاهلي من أجل حضور التدريبات والانتظام بها.

وكان النادي الأهلي قد أجرى اختبارات قطاع الناشئين به خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل اختيار لاعبين جدد ينضمون إلى الفرق المختلفة بالقلعة الحمراء.

وقامت اللجنة المسؤولة عن الاختبارات بالنادي الأهلي بتصفية اللاعبين على مدار الأيام الماضية، قبل أن يتم اختيار الذين سيتواجدون مع الفريق في الفترة القادمة.

وكان عمر مبارك من بين اللاعبين الذين نجحوا في اجتياز كافة الاختبارات اللازمة للانضمام إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.