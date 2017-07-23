التشكيل المتوقع للزمالك أمام الفتح الرباطي

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق في مواجهة الفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية التي تقام خلال الفترة الحالية في مصر.

إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك في مواجهة الفتح

ويلتقي الزمالك مع الفتح في أولى مباريات الفريقين بالبطولة العربية في المجموعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من النصر السعودي والعهد اللبناني.

وينوي إيناسيو الاعتماد على التشكيل الذي خاض به المباريات الأخيرة للدوري، باستثناء تواجد صفقة جديدة واحدة في القوام الرئيسي.

وسيتواجد حازم إمام في التشكيل الأساسي للزمالك خلال المباراة لقيادة الجبهة اليمنى، على أن يقود أحمد أبو الفتوح الجانب الأيسر.

ويقود باسم مرسي الخط الهجومي للزمالك بمعاونة من الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وأحمد رفعت جناحي الفريق.

ومن المتوقع ان يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمد مجدي وعلي جبر وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا وأحمد رفعت.

خط الهجوم باسم مرسي.