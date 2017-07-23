بالفيديو … متعب لن يجبرني أحد على ترك النادي الأهلي

أكد عماد متعب مهاجم النادى الأهلى، أنه لن يستطيع أى شخص إجباره على ترك النادى الأهلى بيته الذى تربي فيه، مشيرا إلى أنه لن يستطيع كائن من كان الوقيعة بينه وبين جماهير الأهلي.

وقال متعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أن شعوره بعدم الحاجة له هو الشيء الوحيد الذي يجبره على الرحيل، وان ما يحدث له في الأهلي صعب جدا، مضيفا أن الملعب هو الفيصل في استمراره أو اعتزاله.

لم أرفض المشاركة أمام الفيصلي وأطلب معرفة موقفي من الرحيل

أكد عماد متعب مهاجم النادى الأهلى انه لم يرفض المشاركة فى مباراة الفيصلي الأردنى كبديل كما يتردد مشيرا إلى أنه فوجئ بعم حارث يطلب منه الاحماء.

وتابع متعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” كنت أتوقع الدفع بي كأول تغييرات الأهلي أمام الفيصلي، و صدمت عندما رأيت وليد ازارو يستعد للنزول كأول تغيير للأهلي.

وأضاف متعب، أطالب بمعرفة موقفي من الرحيل أو الاستمرار مع النادى خلال الفترة المقبلة، مضيفا بكل أسف البعض لا يعرف قيمة عماد متعب، ومن الطبيعى أن أحزن بسبب عدم المشاركة.