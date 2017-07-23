صرح الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه “مع شوبير” علي قناة صدي البلد , بإن ايام عماد متعب معدودة في الأهلي نتيجة لقلة المشاركات في المباريات وعدم مشاركته في مباراة الأمس أمام الفيصلي الأردني في البطولة أبطال العرب المقام حالياً في مصر

وجدير بالذكر بإن عماد متعب مهاجم الأهلي رفض النزول كبديل أمام الفيصلي الأردني في المباراة الجارية الآن في إطار الجولة الأولى فى الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وأبلغ أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي، والمتولي مؤقتا مهام المدير الفني للنادي الأهلي اللاعب ليدخل المباراة إلا أنه رفض لينزل عمرو بركات بدلا منه.

وتأخر الأهلي يهدف سجله يوسف الرواشدة في الدقيقة 54 من المباراة بعدما استغل خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي والذي مرر له الكرة عن طريق الخطأ

وأعلن الأهلي تشكيل الفريق كالتالي:

جمال يقود الأهلي أمام الفيصلي الأردني

حيث بدأ أيوب بتشكيل مكون كلا من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – رامي ربيعة – صبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – ميدو جابر – جونيور أجايي

في خط الهجوم: عمرو جمال

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي الأردني

وسيدير المباراة طاقم حكام كلا البحرينى نواف شكر الله، يساعده نواف شاهين من السعودية، ومواطنه خلف زيد مساعد ثان، والسعودى تركى الخضير حكما رابعا.

ويغيب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، نظرا لسفره إلى كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، والتي حصل عليها بعد انتهاء مسابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الأسبوع الأخير من الدوري.