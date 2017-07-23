علق أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي، والمتولي مؤقتا مهام المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمة عماد متعب مهاجم الفريق بعد الخسارة على يد الفيصلي الأردني في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة بهدف نظيف دون رد.

وصرح أيوب عقب اللقاء قائلا “عدم مشاركة متعب أمر يتعلق بسيناريو المباراة ومتعب لاعب كبير ولا يوجد ما يتعلق بأمور شخصية في عدم مشاركته وقد نراه في المباريات المقبلة”.

وحول رفض متعب النزول كبديل خلال اللقاء رفض مدرب الأهلي التعليق على الأمر.

وسجل يوسف الرواشدة هدف الفيصلي الأردني الأول في شباك الأهلي في الدقيقة 54 من المباراة بعدما استغل خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي والذي مرر له الكرة عن طريق الخطأ.

وأضاف أيوب في تصريحاته “كنا الأفضل سيطرة ولكن دون حظ على الاطلاق وجاء هدف واحد من خطأ من الحارس والمدافع”، مؤكدا “صعب تخسر مباراة في البداية ووسط جمهورك لكن سنسعى للتعويض فيما هو قادم من مباريات البطولة”.

وتابع “متفاجئين بموعد البطولة خاصة أنه بين موسمين لذلك قررنا استخدام عناصر معينة لأهمية منافسة الفريق في ابطال أفريقيا وكأس مصر”

واختتم حديثه “لدينا قوام اضطراري لهذه البطولة، ولكن لدينا ثقة في كل اللاعبين القادرين على المنافسة على لقب البطولة”

