تعرف على تصريحات مدرب الأهلي عقب الخسارة أمام الفيصلي الأردني

علق أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي، والمتولي مؤقتا مهام المدير الفني للنادي الأهلي، على خسارة الفريق أمام فريق الفيصلي الأردني في إطار الجولة الأولى فى الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة بهدف نظيف دون رد.

وسجل يوسف الرواشدة هدف الفيصلي الأردني الأول في شباك الأهلي في الدقيقة 54 من المباراة بعدما استغل خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي والذي مرر له الكرة عن طريق الخطأ.

وصرح أيوب عقب اللقاء قائلا “لحمد لله على كل حال.. لكن الأهلي لا يستحق هذه النتيجة”.

وأضاف “كنا الأفضل سيطرة ولكن دون حظ على الاطلاق وجاء هدف واحد من خطأ من الحارس والمدافع”، مؤكدا “صعب تخسر مباراة في البداية ووسط جمهورك لكن سنسعى للتعويض فيما هو قادم من مباريات البطولة”.

وتابع “متفاجئين بموعد البطولة خاصة أنه بين موسمين لذلك قررنا استخدام عناصر معينة لأهمية منافسة الفريق في ابطال أفريقيا وكأس مصر”

واختتم حديثه “لدينا قوام اضطراري لهذه البطولة، ولكن لدينا ثقة في كل اللاعبين القادرين على المنافسة على لقب البطولة”