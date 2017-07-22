يبدو أن نهاية عماد متعب مهاجم الأهلي مع الفريق اقتربت وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم هذا الصيف خاصة بعد أزمته الأخيرة خلال مباراة الأهلي و الفيصلي الأردني في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

حيث رفض اللاعب النزول كبديل ثالث في المباراة ليدخل عمرو بركات بدلا منه.

وأبلغ أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي، والمتولي مؤقتا مهام المدير الفني للنادي الأهلي اللاعب ليدخل المباراة إلا أنه رفض لينزل عمرو بركات بدلا منه.

وتأخر الأهلي يهدف سجله يوسف الرواشدة في الدقيقة 54 من المباراة بعدما استغل خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي والذي مرر له الكرة عن طريق الخطأ

وأعلن الأهلي تشكيل الفريق كالتالي:

جمال يقود الأهلي أمام الفيصلي الأردني

حيث بدأ أيوب بتشكيل مكون كلا من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – رامي ربيعة – صبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – ميدو جابر – جونيور أجايي

في خط الهجوم: عمرو جمال

تشكيل الأهلي أمام الفيصلي الأردني

وسيدير المباراة طاقم حكام كلا البحرينى نواف شكر الله، يساعده نواف شاهين من السعودية، ومواطنه خلف زيد مساعد ثان، والسعودى تركى الخضير حكما رابعا.

ويغيب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، نظرا لسفره إلى كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، والتي حصل عليها بعد انتهاء مسابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الأسبوع الأخير من الدوري.