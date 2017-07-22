الأهلي يخسر أول مبارياته بالبطولة العربية

خسر الأهلي أول مبارياته بالبطولة العربية على يد فريق الفيصلي الأردني في إطار الجولة الأولى فى الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة بهدف نظيف دون رد.

وسجل يوسف الرواشدة هدف الفيصلي الأردني الأول في شباك الأهلي في الدقيقة 54 من المباراة بعدما استغل خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي والذي مرر له الكرة عن طريق الخطأ.

ودخل أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي، والمتولي مؤقتا مهام المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل تكون من:

جمال يقود الأهلي أمام الفيصلي الأردني

حيث بدأ أيوب بتشكيل مكون كلا من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – رامي ربيعة – صبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – ميدو جابر – جونيور أجايي

في خط الهجوم: عمرو جمال

ويغيب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، نظرا لسفره إلى كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، والتي حصل عليها بعد انتهاء مسابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الأسبوع الأخير من الدوري.