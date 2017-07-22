أحمد سليمان ينشر بيان هام ضد مرتضى منصور

أصدر أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، بيان هام ينتقد فيه بنود الجمعية العمومية المقبلة للنادي المحدد لها 25 أغسطس لاعتماد النظام الأساسي.

بيان أحمد سليمان ضد مرتضى منصور

“فوجئت كما فوجيء الكثيرون من أعضاء الجمعية العمومية المحترمين بنادي الزمالك بقيام مجلس إدارة النادي بإصدار بيان غريب وعجيب حول بنود الجمعية العمومية المقبلة والمحدد لها يوم 25 أغسطس لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة.. وبصفتي المرشح المحتمل الوحيد حتى الآن للرئاسة في الانتخابات المقبلة أعلن رفضي التام لهذه البنود وهذه الطريقة التي تدار بها الجمعية العمومية بالزمالك لأن أعضاء الجمعية العمومية في النادي العظيم لهم كل الاحترام والتقدير ولهم القرار والكلمة الأولى والأخيرة في أي شيء خاص بالنادي وليسوا كما يريدهم مجلس الادارة الحالي ( يمين يمين .. شمال شمال ).

كيف ولماذا حدد مجلس الزمالك عدد 7500 عضو كشرط لصحة الجمعية العمومية رغم أن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز سبق وأن أعلن بأن نادي الزمالك سيكون 10 الاف عضو والأهلي 12500 عضو.. ومن المؤكد أن كلام معالي وزير الشباب والرياضه مسؤول ولا يمكن أن يصرح به إلا بعد العودة لمديريتي الشباب والرياضة بالجيزة والقاهرة.. ثم أن النسبة التي تنطبق على الزمالك من العضويات الصحيحة الموجودة تجبر الجميع على حضور 10 آلاف عضو وفقا لقانون الرياضة الجديد.. فهل هذه هي الثقة العمياء التي يتحدث بها رئيس مجلس الإدارة ليل نهار أم أنه التحايل بعينه لمجلس إدارة موجود في السلطة ويدير الانتخابات على مزاجه وأهوائه؟!

إصرار مجلس الزمالك على الإعلان بأن طريقة التصويت هي رفع الأيادي هو تأكيد واضح وصريح بأن هذا المجلس لا يثق في الجمعية العمومية ويريد أن يعتمد اللائحة بطريقة “الفهلوة” ثم أن هذا مخالف للوائح والقوانين على اعتبار أن السرية هي أساس عملية الاقتراح؟

فهل يقبل عاقل أن يتم اعتماد لائحة خاصة بمستقبل نادي عريق مثل الزمالك من خلال مجموعة من الهتيفة والمطبلاتية يتم احضارهم الجمعية العمومية بالأمر لكي يهتفوا بالموافقة مثلما حدث كثيرا في السابق ثم نذهب ونقول أن الجمعية العمومية وافقت وفوضت وقررت!!

تهديد أحمد سليمان

ولذلك.. لن أسكت على هذه المهزلة وسأتقدم بمذكرة رسمية إلى جميع الجهات الرسمية بدء من وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لايقاف هذه المهزلة من بدايتها.. ثم سأطالب بضرورة تعيين لجنة محايدة لإدارة الانتخابات احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص وإلا يتم الغاء الانتخابات في نادي الزمالك من الأساس ويتم الإعلان رسميا عن توريث نادي الزمالك من الآن بعيدا عن الجمعية العمومية بدلا من كل هذه المهاترات.