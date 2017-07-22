دخل نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع لاعب نادي انبي والمعار إلى نادي المصري عبد الله جمعة، شقيق صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وذلك من أجله ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك من أجل ضم لاعيبه جدد

جدير بالذكر أوضح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أنه سيرسل فاكس إلى نادي المقاولون من أجل ضم لاعب وسط محمد فاروق، كما سيرسل فاكس إلى نادي إنبي من أجل ضم محمد الشامي مهاجم الفريق.

الزمالك يواصل ضم صفقات جديدة

يذكر أن نادي الزمالك قد نجح في التعاقد مع الغاني بنيامين أشيمبونج، والكونجولي كابونجو كاسونجو، كماعاد إلى الفريق بعد إنتهاء الإعارة حازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، ومصطفى محمد.

وعلى جانب آخر يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي إيناسيو لفريق الفتح المغربي في إطار الجولة الأولي من البطولة العربية

حيث أعلن المدير الفني قائمة الفريق، وضمن كلا من

أحمد الشناوي وعمر صلاح لحراسة المرمى.

في الدفاع: محمد مجدي وحازم إمام وحسنى فتحي وعلى جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح.

فى الوسط: أحمد توفيق وطارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا.

فى الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو .