النصر السعودي رفض التعاقد مع “كهربا”.. اعرف التفاصيل

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة الأمير فيصل بن تركي، رفضت التعاقد مع محمود عبد المنعم “كهربا“، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادي النصر السعودي: رفضنا كهربا لهذا السبب

وأشارت صحيفة الرياضة السعودية، أن فيصل بن تركي، رفض الدخول في صفقة ضم “كهربا”، بسبب صعوبة موقف نادي اتحاد جدة، الممنوع من التسجيل لفترتين، ولا يسنمح له سوى بتجديد صفقات الرباعي المحترف الأجنبي ومن بينهم كهربا.

النصر السعودي: فضلنا عدم المزايدة على العميد

وأكدت الصحيفة، أن رئيس النصر، أصر على موقفه، ورفض ضم لاعب الزمالك، وفضل عدم المزايدة على “العميد”، موضحًا أن النصر والاتحاد عينان في رأس، ولن استغل ظروف “العميد”، حتى أصنع خلل به ليست بمصلحة رياضتنا.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي، نجح في تمديد تعاقده مع محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الزمالك، بعدما توصلت إدارة النادي السعودي مع مسئولو القلعة البيضاء، باستعارة لاعب منتخب مصر لمدة موسم واحد، مقابل 2 مليون و400 ألف دولار.