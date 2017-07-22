أحرز نادي ستوك سيتي أول أهدافه أمام فريق إميان الفرنسي عن طريق اللاعب ضيوف في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بمساعدة لاعب منتخب مصر ونادي ستوك سيتي رمضان صبحي.

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام إميان الفرنسي

وأعلن مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي تشكيل الفريق لمواجهة إميان الفرنسي.

حراسة المرمى : بوتلاند.

خط الدفاع : جونسون – شوكروس – كاميرون – بيترز.

خط الوسط : ألين – فليتشر – شاكيري – رمضان صبحي.

خط الهجوم : بويان كيركيتش – ضيوف.

رمضان صبحي يتألق مع ستوك سيتي

وانضم لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، لمعسكر ستوك سيتي، عقب الانتهاء من قضاء شهر العسل في جزر المالديف بإسبانيا، بعدما احتفل بزفافه على حبيبة إكرامي، ابنة إكرامي، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر والاهلي الحالي خلال شهر يونيو الماضي، في احد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الرياضة والفن، من بينهم محمود الخطيب وحسن حمدي.

ويستعد الفرعون المصري رمضان صبحي، لقيادة فريقه خلال الموسم المقبل المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس المقبل، لخوض غمار منافسات البريمييرليج، تحسين وضعه عن الموسم الماضي الذي أنهاه محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.