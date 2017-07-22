أكد حفيظ دراجي، المعلق الرياضي بشكبة bein sports القطرية، أن القنوات ستعود للعمل من جديد داخل دولة الإمارات، خلال الأيام المقبلة، بعد مقاطعة استمرت لعدة أسابيع.

كانت العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والإمارات، والسعودية، والبحرين، قد قرروا مقاطعة دولة قطر، وامتد الأمر إلى الساحة الرياضةي، فقد منعت حكومتي مصر والسعودية، منتخبياتها والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والآسيوية من التعامل من شبكة القنوات نظرًا لانتمائها لدولة قطر، بسبب دعمها للإرهاب.

وعلق، دراجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر: قائلًا، “قنوات beIN تعود من جديد إلى الامارات بعد أسابيع من الغياب. وبعد أسابيع سيصبح الحصار والمقاطعة من الماضي، وينتصر الحق وصوت العقل والحكمة”.

قنوات beIN تعود من جديد إلى الامارات بعد أسابيع من الغياب. وبعد أسابيع سيصبح الحصار والمقاطعة من الماضي، وينتصر الحق وصوت العقل والحكمة . — hafid derradji (@derradjihafid) ٢٢ يوليو، ٢٠١٧

يذكر أن الاهلي تعرض لعقوبة مغلظة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب امتناع حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، عن حضور المؤتمر الصحفي لفريقه عقب لقاء الوداد المغربي بعد وجود “المايك” الخاص بقناة bein.