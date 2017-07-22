قبل انطلاقها بـ”ساعة”.. أزمة تهدد مباريات البطولة العربية

60 دقيقة تفصلنا عن انطلاق أولى منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية، موزعة على ستاد السلام والجيش والإسكندرية، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

تعود البطولة العربية للانطلاق مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أعوام، لتستضيفها مصر هذا المرة، وبالرغم من التحذيرات المسبقة بضرورة إقامة البطولة وسط الجماهير، إلا ان الجهات الأمنية رفضت حضور أكثر من 5 آلاف مشجع، بالاضافة إلى عدم طرح تذاكر، والاكتاء بتوزيع دعوات.

وسطر الاتحاد المصري لكرة القدم، فشلًا جديدًا في إقناع الجهات الأمنية بالحصول على موافقة لحضور 30 ألف مشجع.

كما أعلنت رابطة أولتراس أهلاوي، خلال الساعات الماضية، مقاطعة مباريات البطولة العربية، بسبب رفض الأمن طرح تذاكر مباريات الفريق.

وقال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات صحفية، أنه تحرك خلال الأيام الماضية، وحاول إقناع الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير، ولكن الأمن لم يستجب للأمر، في الوقت ذاته، رفض غانم القحطاني، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي، التعليق على الأزمة، أو توجيه أي نقد لمسئولي الاتحاد.

يذكر أن حكيم، سيحيي حفل افتتاح البطولة مساء اليوم.