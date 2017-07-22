يستعد فريق ستوك سيتي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، لخوض مباراة “ودية”، أمام أميان الفرنسي، في الخامسة مساء اليوم السبت.

وتواجد لاعب الأهلي السابق، ضمن تشكيلة الفريق الإنجليزي، التي أعلنها مارك هيوز، المدير الفني لستوك، والتي تستعد للمواجهة بعد قليل، وجاءت التشكيل الرسمي كالاتي:

حراسة المرمى : بوتلاند.

خط الدفاع : جونسون – شوكروس – كاميرون – بيترز.

خط الوسط : ألين – فليتشر – شاكيري – رمضان صبحي.

خط الهجوم : بويان كيركيتش – ضيوف.

وانضم لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، لمعسكر ستوك سيتي، عقب الانتهاء من قضاء شهر العسل في جزر المالديف بإسبانيا، بعدما احتفل بزفافه على حبيبة إكرامي، ابنة إكرامي، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر والاهلي الحالي خلال شهر يونيو الماضي، في احد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الرياضة والفن.

ويستعد الفرعون المصري رمضان صبحي، لقيادة فريقه خلال الموسم المقبل المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس المقبل، لخوض غمار منافسات البريمييرليج، تحسين وضعه عن الموسم الماضي الذي أنهاه محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.