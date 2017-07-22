شهدت مباراة ليفربول وليستر سيتي، المقامة حاليًا ضمن منافسات كأس الدوري الإنجليزي الودية في آسيا المقامة في هونج كونج، تألقًا عربيًا للثنائي الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الريدز، والجزائري إسلام سليماني، لاعب الثعالب.

ليستر تتقدم ..وصلاح يتعادل

بدأت اللقاء، بتقدم ليستر سيتي بهدف للجزائري سليماني في الدقيقة 13، من عمر المباراة، قبل أن يعدل صلاح النتيجة مسجلًا هدف من رأسية رائعة من صناعة كوتينيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

صلاح يتألق مع ليفربول

هدف صلاح، هو الثاني له بقميص الريدز، خلال مشاركته في 3 مباريات ودية، منذ انضمامه إلى ليفربول، كان أخرها أمام كريستال بالاس، والتي نال فيها إشادة كبيرة من كلوب، المدرب الألماني، الذي أكد أن صلاح فاجئه بإمكانياته وتألقه بالاضافة إلى سرعته وقدرته العالية على إنهاء وبدء الهجمات.

كان الريدز، قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على كريستال بالاس في المباراة الماضية بهدفين دون رد، ويسعي فريق ليفربول لحصد اللقب قبل العودة لانجلترا لبدء منافسات الدوري الإنجليزية، المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس الجاري.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تسكل فريقه استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جيمس ميلنر – لوفرين – جويل ماتيب – أليكساندرو أرنولد.

في الوسط: جورجينيو وينالدوم – أدم لالانا – فيليبي كوتينيو.

وفي الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – روبيرتو فيرمينو.