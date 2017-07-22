طرح تذاكر مباراة الزمالك والفتح المغربي.. تعرف على الأسعار

طرحت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، اليوم السبت 22 يوليو، تذاكر مباراة الزمالك مع نظيره الفتح المغربي، المقرر إقامتها غداً، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية المشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف مساءً.

الزمالك والفتح المغربي في البطولة العربية

ويستضيف الزمالك نظيره الفتح الرباطي على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، كما يلتقي النصر السعودي مع العهد اللبناني.

تعرف على سعر تذكرة مباراة الزمالك والفتح المغربي

ووافق أمن الإسكندرية على طرح 7 آلاف تذكرة، وتم طرحها بالفعل للبيع فى منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وجاءت الأسعاء بواقع 50 جنيها و200 جنيه و300 جنيه.

يذكر أن الجهاز الفنى لنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني البرتغالي ” إيناسيو”، قد أعلن قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لخوض البطولة العربية.

حيث ضمت القائمة كلامن

أحمد الشناوي وعمر صلاح لحراسة المرمى.

في الدفاع: محمد مجدي وحازم إمام وحسنى فتحي وعلى جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح.

فى الوسط: أحمد توفيق وطارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا.

فى الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو .