نفى النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت حول دخوله في مشادة مع باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض، خلال تدريبات أمس.

واستنكر اللاعب النيجري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا صحة لتلك الأخبار، موضحًا أنه لم تحدث أي خلافات بينه وبين باسم مرسي على الإطلاق.

وأضاف معروف يوسف في تصريحات صحفية قائلا:” لم تحدث أي مشكلة بيني وبين باسم أو أي لاعب بالفريق الأبيض، ولا أعلم سر الشائعات التي انتشرت مؤخرا”.

وأشار اللاعب إلى أن الجميع يعلم طبيعة شخصيته، وهو لا يثير أي مشكلة مع أي فرد، ولم يحدث من قبل أي خلافات بينه وبين أي لاعب بالفريق أو أي فرد بالجهاز الفني.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض منافسات البطولة العربية غدًا الأحد، أمام الفتح الرباطي المغربي، ضمن جولات المجموعة الثانية، بينما تنطلق منافسات البطولة العربية في الخامسة والنصف مساء اليوم بمواجهة بين الوحدة الاماراتي ونصر حسين داي الجزائري.