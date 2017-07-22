الزمالك يوافق على رحيل لاعبه إلى مصر المقاصة

وافقت إدارة نادي مصر المقاصة، على رحيل صلاح ريكو، إلى صفوف مصر المقاصة، على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يجتمع لاعب الزمالك مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي للتوقيع بشكل على عقود انتقاله للمقاصة لمدة موسم، والاتفاق على باقي الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

كان مسؤولو الزمالك، قد وافقوا على إعارة صلاح ريكو للمقاصة ليحصل على فرصة المشاركة بالموسم الجديد ليعود في الموسم التالي للفريق الأبيض.

صلاح ريكو انتقل إلى صفوف فريق الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف اتحاد الشرطة إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

الزمالك قد دعم صفوف فريقه هذا الموسم، بثلاثة صفقات من العيار الثقيل أولها الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب فريق الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الاتحاد السكندري، بالاضافة إلى الايفواري رزاق سيسيه، نجم فريق أسوان.

يذكر ان الزمالك يستعد للمشاركة في البطولة العربية غدًا الاحد، حيث يستهل أولى منافسات المجموعة الثانية بمواجهة أمام الفتح الرباطي المغربي.