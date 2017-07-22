سجل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدف التعادل لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات كأس الدوري الإنجليزي الودية.

كان الجزائري إسلام سليماني، لاعب فريق ليستر سيتي تقدم للثعالب بالهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يعدل الفرعون المصري النتيجة مسجلًا هدف من رأسية رائعة من صناعة كوتينيو.

كان الريدز، قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على كريستال بالاس في المباراة الماضية بهدفين دون رد، ويسعي فريق ليفربول لحصد اللقب قبل العودة لانجلترا لبدء منافسات الدوري الإنجليزية، المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس الجاري.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تسكل فريقه استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جيمس ميلنر – لوفرين – جويل ماتيب – أليكساندرو أرنولد.

في الوسط: جورجينيو وينالدوم – أدم لالانا – فيليبي كوتينيو.

وفي الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – روبيرتو فيرمينو.

تلك المباراة هى الثالثة التي يشارك فيها الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه الجديد، كان أخرها أمام كريستال بالاس، والتي نال فيها إشادة كبيرة من كلوب، المدرب الألماني، الذي أكد أن صلاح فاجئه بإمكانياته وتألقه بالاضافة إلى سرعته وقدرته العالية على إنهاء وبدء الهجمات.