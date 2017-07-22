بروميتش “حجازي” يسقط في فخ الخسارة أمام كريستال بالاس

انتهت مباراة فريق ويست بروميتش، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، أمام كريستال بالاس، بخسارة الأول بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن المواجهات الودية لكأس الدوري الإنجليزي بآسيا.

كان كريستال بالاس قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه لوكا ميليفيو بيفيتش، قبل أن يسدد باكاري ساكو الكرة لترتطم بقدم أحمد حجازي “لاعب فريق بروميتش”، ليسجل الهدف الثاني.

ويلتقي فريق ويست بروميتش مع كريستالا بالاس، ضمن مواجهات كأس الدوري الإنجليزي بآسيا، وكان وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره ليستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، دخل حجازي في مشارة مع لاعبي كريستال بالاس، قبل التوجه إلى غرف خلع الملابس.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، وأهدر حجازي فرصة لتسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما سدد الكرة أعلى المرمى.

كان حجازى، قد انضم للفريق الإنجليزي الاسبوع الماضي على سبيل افعارة لمدة موسم، وشارك في لقائين ونال إشادة من الجميع.