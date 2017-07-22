بالرغم من انضمامه للقائمة.. “جنش” خارج حسابات الزمالك في البطولة العربية

بات محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفني للفارس الأبيض، تحت قيادة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لأبناء ميت عقبة، خلال منافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقيها في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك المصري، في المجموعة الثانية، رفقة كلًا من، الفتح الرباطىي المغربي والنصر السعودي والعهد اللبناني، على أن تبدأ منافسات المجموعة غدًا الاحد، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

استبعاد جنش، جاء بسبب الإصابة التى يعانى منها مؤخراً، وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض، خلال أخر مباراتين أمام طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر، والثانية أمام الأهلي في ختام جولات الدوري، ليحرس عمر صلاح، عرين الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وخضع جنش، للفحوصات، التي أثبتت معاناته من إجهاد فى عضلة البطن ليتم وضع برنامج علاجى وتأهيلى للحارس، كما يخضع لجلسات علاج مائى.

كان ايناسيو قد استعان بقائمة ضمت كلًا من، :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش – عمر صلاح – محمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمد ناصف – أحمد فتوح – علي جبر – محمود حمدي – محمد مجدي – شوقي السعيد – حسني فتحي – أسامة إبراهيم – محمد أحمد كماتشو – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – محمود دونجا – إبراهيم صلاح – صلاح ريكو – أحمد رفعت – أحمد توفيق – معروف يوسف – محمد مسعد – محمود عبد الرزاق “شيكابالا” – محمد إبراهيم – أيمن حفني – إبراهيم عبد الخالق

وفي الهجوم: باسم مرسي – حسام باولو – إيمانويل مايوكا – كاسونجو كابونجو – بنيامين أشيمبونج – مصطفى محمد – رزاق سيسيه