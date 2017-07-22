للمرة الثالثة.. “صلاح” يزين تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره ليستر سيتي، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الدوري الإنجليزي الودية.

كان الريدز، قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على كريستال بالاس في المباراة الماضية بهدفين دون رد، ويسعي فريق ليفربول لحصد اللقب قبل العودة لانجلترا لبدء منافسات الدوري الإنجليزية، المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس الجاري.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تسكل فريقه استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جيمس ميلنر – لوفرين – جويل ماتيب – أليكساندرو أرنولد.

في الوسط: جورجينيو وينالدوم – أدم لالانا – فيليبي كوتينيو.

وفي الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – روبيرتو فيرمينو.

تلك المباراة هى الثالثة التي يشارك فيها الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه الجديد، كان أخرها أمام كريستال بالاس، والتي نال فيها إشادة كبيرة من كلوب، المدرب الألماني، الذي أكد أن صلاح فاجئه بإمكانياته وتألقه بالاضافة إلى سرعته وقدرته العالية على إنهاء وبدء الهجمات.