قبل المعركة الانتخابية.. “مرشح” يوجه صفعة لمرتضى منصور

حصل أحمد سليمان، لاعب الزمالك الأسبق، والمرشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، على موافقة من وزارة الداخلية، للترشح على لمنصب رائسة القلعة البيضاء، خلال الانتخابات المقبلة.

وكتب سليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع الاتواصل الجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، “الحمد لله.. الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الترشح لمنصب الرئاسة فى انتخابات الزمالك المقبلة، مع الحصول على إجازة رسمية حتى موعد نهاية الانتخابات.. ألف شكر، ونأمل من الله التوفيق لما فيه صالح كيان نادى الزمالك العظيم”.

كان سليمان، قد أعلن مسبقًا عن نيته في الترشح أمام مرتضى منصور، في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، المقرر إقامتها قبل نهاية العام الجارى.

كما حصل أحمد سليمان على إجازة تفرغ من العمل لحين انتهاء انتخابات الزمالك المقبلة.

يذكر أن الحرب الكلامية قد بدأت بين الثانئي منذ فترة، حيث سبق لمرتضى وتوعد من ينوي الترشح أمامه قائلًا “الراجل يترشح”، قبل أن يرد سلمان في تصريحات صحفية متحديًا، “أنا رئيس الزمالك القادم”.

يذكر أن الفريق الكروي الأبيض ودع بطولة دوري أبطال افريقي من درو المجموعات، بالاضافة إلى احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.