حفيد “مبارك” ينضم لصفوف ناشئين الأهلي

تواجد علاء مبارك، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، صباح اليوم السبت، بصحبة نجلة عمر، لخوض الاختبارات الأولية للناشئين بالقلعة الحمراء.

ونجح عمر علاء مبارك، في اجتياز الاختبارات الأولة للناشئين بالنادي الأهلي، وفقًا لما أقره أحمد سراج المدير الفني لناشئي المارد الأحمر مواليد 2000، ومن المقررأن ينتظم حفيد مبارك، في تدريبات الفريق الأحمر في السابعة صباح غدًا الأحد.

وأكد “سراج” في تصريحات صحفية، أن عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، سينتظم مع الفريق بداية من الغد، بعد نجاحه فى اجتياز الاختبارات التى أقيمت اليوم السبت.

كان الأهلي، أعلن من قبل عن مواعيد بدء الاختبارات فى قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالى، والتي بدأت في الفترة من السبت 8 يوليو.

وفيما يلى مواعيد الاختبارات:

من السبت 8 يوليو وحتى الاثنين 10 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد 2006و2007و2008و2009.

من الثلاثاء 11 يوليو، وحتى الخميس 13 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).

من السبت 15 يوليو وحتى الأحد 16 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد 2006و2007و2008و2009.

من الاثنين 17 يوليو وحتى الثلاثاء 18 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).

الأربعاء 19 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد 2006-2007-2008-2009.

الخميس 20 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).