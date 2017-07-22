“النني” خارج تشكيل أرسنال استعدادًا لمواجهة تشيلسي

يخوض فريق أرسنال الإنجليزي، المجترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، مباراة قوية “ودية”، أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

ويستعد أرسنال لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس المقبل.

وأعلن أرسين فينجر، المدير الفني الفرنسي لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الدوري الإنجلزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: ميتلاند نيلس – بير ميرتساكر – ناتشو مونريال.

الوسط: أوكس تشامبيرلين – أرون رامسي – جرانيت جاكا – برامال – ميسوت أوزيل – أليكس إيوبي.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

كان أرسنال، قد حقق فوزًا عريضًا على بايرن ميونيخ، بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال مع نظيره تشليسي في الواحدة والنصف ظهرا اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بالتوقيت العالمي “جرينتش”