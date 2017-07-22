انتهى الشوط الأول بين فريقي كريستال بالاس وويست بروميتش، بتقدم الأول بهدفين دون رد، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن المواجهات الودية لكأس الدوري الإنجليزي بآسيا.

كان كريستال بالاس قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه لوكا ميليفيو بيفيتش، قبل أن يسدد باكاري ساكو الكرة لترتطم بقدم أحمد حجازي “لاعب فريق بروميتش”، ليسجل الهدف الثاني.

ويلتقي فريق ويست بروميتش مع كريستالا بالاس، ضمن مواجهات كأس الدوري الإنجليزي بآسيا، وكان وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره ليستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، دخل حجازي في مشارة مع لاعبي كريستال بالاس، قبل التوجه إلى غرف خلع الملابس.

بروميتش يرغب في الفوز

ويسعى فريق وست بروميتش، للفوز في مباراة اليوم، للحصول على المركز الثالث، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي يوم 21 أغسطس المقبل.

حجازي ينضم لكتيبة بروميتش

انضم حجازي إلى صفوف الأهلي الاسبوع الماضي، على سبيل الإعارة لمدة عام، وشارك في المباراة الماضية ونال استحسان مدربه، ليدفع به بشكل اساسي في مباراة اليوم.

كان وست بروميتش، قد انهى مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي في المركز العاشر، برصيد 45 نقطة.