بالفيديو.. “حجازي” يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه

سجل أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش، هدفًا بالخطأ في مرماه، بعدما لمست الكرة قدمه، أثناء تسديدة لاعب فريق كريستال بالاس، لتسكن شباك ويست بروميتش ليحرز الهدف الثاني.

كريستال يتقدم

كان كريستال بالاس قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه لوكا ميليفيو بيفيتش، قبل ان يسدد باكاري ساكو الكرة لترتطم بقدم حجازي ليسجل الهدف الثاني.

ويلتقي فريق ويست بروميتش مع كريستالا بالاس، ضمن مواجهات كأس الدوري الإنجليزي بآسيا، وكان وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، قد خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره ليستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح.

بروميتش يرغب في الفوز

ويسعى فريق وست بروميتش، للفوز في مباراة اليوم، للحصول على المركز الثالث، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي يوم 21 أغسطس المقبل.

حجازي ينضم لكتيبة بروميتش

انضم حجازي إلى صفوف الأهلي الاسبوع الماضي، على سبيل الإعارة لمدة عام، وشارك في المباراة الماضية ونال استحسان مدربه، ليدفع به بشكل اساسي في مباراة اليوم.

كان وست بروميتش، قد انهى مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي في المركز العاشر، برصيد 45 نقطة.