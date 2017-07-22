بالفيديو.. الأهلي يسجل في شباك الفصيلي منذ 22 عامًا.. من صاحب الهدف؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الفيصلي الأردني، في التاسعة والربع مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتنطلق منافسات البطولة في الخامسة والنصف مساء اليوم بمواجهة تجمع بين نصر حسين داي الجزائري، مع الوحدة الامارتي، بينما يستضيف الأهلي المصري نظيره الفيصلي في التاسعة والربع.

يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم، تحت قيادة أحمد أيوب الفنية، نظرًا لانشغال حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالسفر إلى كندا، للاطمئنان على أسرته، عقب انتهاء جولات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الزمالك في الجولة الـ34 والختامية ، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

هدف رضا عبد العال

ويرصد أخبار الأهلي هدفًا من الذاكرة لرضا عبد العال لاعب النادي الأهلي، سجله في شباك الفيصلي الأردني خلال منافسات البطولة العربية موسم 1995.

قائمة الأهلي

واستعان أيوب بقائمة ضمت 22 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة اليوم، جاءت كالاتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي،عمر رضوان، أحمد عادل.

خط الدفاع : رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، باسم على ، محمد هانى، حسين السيد .

الوسط : كريم نيدفيد ،ميدو جابر ، اكرم توفيق ، عمرو بركات ، أحمد حمدى ، احمد رمضان بيكهام ، أحمد حمودى ، عمرو السوليه .

وفي الهجوم : عمرو جمال ، احمد ياسر ، عماد متعب، جونيور أجايي ، ووليد ازارو .

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ أيوب مباراة اليوم، بتشكيل مكون:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : صبري رحيل – محمد نجيب – رامي ربيعة – باسم علي.

خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – ميدو جابر – أحمد حمودي – أجايي

الهجوم : عمرو جمال.