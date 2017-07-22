حجازي أساسيا في تشكيل وست بروميتش أمام كريستال بالاس

دخل أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه الجديد وست بروميتش، أمام كريستال بالاس المقرر إقامتها بعد قليل في الثانية عشر ظهرا.

ويخوض نادي وست بروميتش مباراة قوية في الإطار الودي مع نظيره كريستال بالاس، ضمن مواجهات كأس الدوري الإنجليزي بآسيا.

وانضم حجازي لصفوف وست بروميتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقيه الشراء.

وتعد هذه هي المشاركة الثانية لحجازي، بعدما خاض مبارباته الأولى بقمبص ألبيون أمام ليستر سيتي، وانتهت بالخسارة بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وست بروميتش وكريستال بالاس في الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

وأعلن المدير الفني لفريق وست بروميتش تشكيل فريقه ليختار كل من:

حراسة المرمى: بن فوستر

خط الدفاع: الان نيوم، جوني إيفانز، أحمد حجازي، كريج داوسون.

خط الوسط: فيلبس، جاك ليفرمور، كريس برانت، ناصر الشاذلي.

خط الهجوم: روندون، جاي رودريجيز

وخلال مشاركته الأولى أبدى توني بوليس، مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، سعادته بالمشاركة الأولى للدولي المصري، أحمد حجازي، المُعار من الأهلي،وكان حجازي قد توجه إلى هونج كونج، بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع ألبيون، لينضم لتشكيلة الفريق التي تشارك في بطولة الكأس الآسيوية لأندية الدوري الإنجليزي.

وخاض حجازي مباراته الأولى مع ألبيون، التي خسرها الفريق بركلات الترجيح أمام ليستر سيتي، الأربعاء الماضي.