تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والفيصلي الأردني

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، نظيره الفيصلي الأردني، في مستهل مشوار الفريق بالبطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها الجديدة.

و يخوض الأهلي مباراة الافتتاح في البطولة العربية للأندية على استاد السلام ضد فريق الفيصلي الأردني الذي يقع معه في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا نصر حسين الجزائري وفريق الوحدة الإماراتي.

ويدخل الأهلي المباراة، في ظروف صعبة ، وذلك بسبب غياب المدير الفني حسام البدري عن المباراة نظراً لحصوله على فترة راحة بعد انتهاء الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي هذه المبارة في ظل غياب 11 لاعب معظمهم من القوام الأساسي، بسبب منحهم فترة راحة، ليعتمد على أغلب العناصر البديلة التي أنهت الموسم في جولات الدوري الأخيرة.

واستقر أحمد أيوب، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه، مساء غدٍ السبت، أمام نظيره الفيصلي الأردني، في افتتاح مباريات البطولة العربية للأندية، بنسبة كبيرة.

والتشكيل المتوقع لمواجهة الفيصلي الأردني على النحو التالي.

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : صبري رحيل – محمد نجيب – رامي ربيعة – باسم علي.

خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – ميدو جابر – أحمد حمودي – أجاي

الهجوم : عمرو جمال.