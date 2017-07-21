ميدو يضع الأهلي في ورطة بسبب المقاصة

تسبب ميدو جابر لاعب الأهلي في ورطة لفريقه بسبب رفضه الرحيل عن الفريق إلى فريق مصر المقاصة.

ويطلب المقاصة ميدو وجون أنطوي مقابل التخلي عن خدمات هشام محمد لاعب المقاصة الذي يسعى الأهلي لضمه.

حيث طلب النادي الفيومي ضم جون أنطوى وميدو جابر لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة بجانب دفع 9 مليون جنيه .

بينما عرض الأهلى مبلغ 5 مليون جنيه فقط وإعارة اللاعبين، وهناك مقترح ببيع أنطوي بشكل نهائي ويدفع الأهلى مبلغ 3 أو 4 مليون جنيه فقط.

يذكر أن أحمد أيوب، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة فريقه لمواجهة نادى الفيصلى الأردنى غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية وتواجد بها اللاعب.

وجاءت القائمة لتضم ٢٢ لاعبا، وهم:

خط حراسة المرمى : محمد الشناوي،عمر رضوان، أحمد عادل.

خط الدفاع : رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، باسم على ، محمد هانى، حسين السيد .

فى خط الوسط : كريم نيدفيد ،ميدو جابر ، اكرم توفيق ، عمرو بركات ، أحمد حمدى ، احمد رمضان بيكهام ، أحمد حمودى ، عمرو السوليه .

خط الهجوم : عمرو جمال ، احمد ياسر ، عماد متعب، جونيور أجايي ، ووليد ازارو .