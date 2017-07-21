رسميا.. نجم الأهلي يغيب عن مواجهة الفيصلي الأردني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غياب صالح جمعة عن مواجهة فريق الفيصلي الأردني غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وصرح عبد الحفيظ أن اللاعب يعاني من إصابة لذلك فضل المدرب إراحته من مواجهة الغد.

ومن المقرر أن يعلن أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، عن قائمة الفريق عقب انتهاء المران ، استعدادا للمباراة غداً.

ويتولي أيوب ، الإدارة الفنية للمباراة غداً أمام الفيصلي، نظراً لغياب البدري بسبب سفره إلى كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، والتي حصل عليها بعد انتهاء مسابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الأسبوع الأخير من الدوري.

كان البدري قد أعلن قائمة الفريق التي ستخوض البطولة وجاءت كالتالي:

“شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان”