فيديو.. صلاح يتألق في مران ليفربول ويسجل هدفا

ظهر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول بشكل جيد خلال مران الفريق اليوم وقدم مردود جيد مع زملائه.

كما نجح اللاعب في تسجيل هدف خلال تقسيمة الفريق خلال المران ليستمر في التألق في المران وخلال المباريات التي يشارك فيها.

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أعرب عن سعادته بقرار تعديل مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة البطولة في شهري يونيو ويوليو كل عامين، بدلًا من شهري يناير وفبراير.

و أشاد كلوب بالقرار حتى لا يفقد خدمات الفريق وزميله سادو ماني.

وقال كلوب ” كنا نخشى فقدان صلاح وماني في الشتاء، ولكن من الواضح أن هذا لن يحدث الآن”

وشارك الفرعون المصري ولاعب المنتخب الوطني، في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات بطولة هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

وظهر صلاح بشكل جيد خلال المشاركة الثانية له مع الريدز، و ساهم في صناعة العديد من الهجمات المنظمة، ولكن سوء الحظ وقف له بالمرصاد وحرمه من تسجيل هدف للريدز.