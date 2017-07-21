مدرب ليفربول يعلق على تأجيل أمم أفريقيا والاحتفاظ بصلاح

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بقرار تعديل مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة البطولة في شهري يونيو ويوليو كل عامين، بدلًا من شهري يناير وفبراير.

و أشاد كلوب بالقرار حتى لا يفقد خدمات محمد صلاح المحترف في صفوف الفريق وزميله سادو ماني.

وقال كلوب ” كنا نخشى فقدان صلاح وماني في الشتاء، ولكن من الواضح أن هذا لن يحدث الآن”

وأضاف خلال حديثه لموقع “this is anfield” “لن نفتقد خدمات الثنائي، هذا أمر جيد جدًا”.

وشارك الفرعون المصري ولاعب المنتخب الوطني، في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس ، التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن منافسات بطولة هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

وظهر صلاح بشكل جيد خلال المشاركة الثانية له مع الريدز، و ساهم في صناعة العديد من الهجمات المنظمة، ولكن سوء الحظ وقف له بالمرصاد وحرمه من تسجيل هدف للريدز.

و يقوم يورجن كلوب، بإشراك صلاح أساسياً في المباريات الحالية للفريق.