المقاصة يطلب ثنائي الأهلي مقابل التخلي عن هشام محمد

تستمر المفاوضات بين الأهلي ومصر المقاصة حول التعاقد مع هشام محمد لاعب المقاصة حيث طلب النادي الفيومي ضم جون أنطوى وميدو جابر لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة بجانب دفع 9 مليون جنيه .

بينما عرض الأهلى مبلغ 5 مليون جنيه فقط وإعارة اللاعبين، وهناك مقترح ببيع أنطوي بشكل نهائي ويدفع الأهلى مبلغ 3 أو 4 مليون جنيه فقط.

ويستعد الأهلي للمشاركة في البطولة العربية غدا ويدخل البطولة من أجل رفع رصيده من البطولات بعد موسم هو الأفضل للأهلي حيث تويج بالدوري الممتاز بدون أي هزيمة، وصعوده إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالأضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر لعد تغلبه على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي يلعب في المجموعة الأولي التي تضم كلًا من ، الوحدة الإمارتي و نصر حسين داي و الفيصلي الأردني والوحدة الأماراتي، بينما يلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار كلا من الفتح الرباطي المغربي و العهد اللبناني و النصر السعودي.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية، والتتي ضمت 33 لاعبًا هم:

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.