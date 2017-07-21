هل تعلم نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والفيصلي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الفيصلي الأردني، غد السبت، على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

تاريخ لقاءات الأهلي والفيصلي الأردني

ليست هذه المرة الأولي التي يواجه فيها الأهلي نظيره الفيصلي الأردني، سبقتها مرتين ، الأولي في البطولة العربية للأندية عام 1995 ، وحسمها الأهلي لصالحه بهدف دون رد أحرزه رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق.

المباراة الثانية جمعت الفريقين في بطولة النخبة العربية عام 1997 ، ونجح الأهلي في هذه المباراة بتحقيق فوز كبير على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل لاشئ، سجل الأهداف للفريق الأحمر كلًا من ، هادي خشبة، أحمد فيلكس، وليد صلاح الدين، لتكون أخر مواجهة رسمية بين الفريقين ترجح كافة الأهلي في الفوز نظراً للفوز الكبير الذي حققه وقتها.

الأهلي يواجه الفيصلي الأردني في البطولة العربية

السؤال هنا .. هل سيحافظ الأهلي على أرقامه وسجله الخالي من الهزائم أمام الفيصلي، بتحقيق الفوز أو التعادل، أم سيكون للفريق الأردني شأن أخر غداً على ملعب السلام.