فحص طبي لجمعة قبل مران اليوم

يخضع صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم يالنادي الأهلي، لفحص طبي ، قبل مران الفريق المسائي، المقرر له في السادسة مساءً، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني، غد السبت، في افتتاح البطولة العربية.

حجم إصابة صالح جمعة

ويعاني جمعة من شد في العضلة الأمامية ، تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الزمالك، التي جمعت بينهما الأثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وحسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

برنامج تأهيلي لصالح جمعة

واكتفي اللاعب بخوض برنامج تأهليلي في مران أمس الأربعاء، في صالة الجيم بقرار من خالد محمود، طبيب الفريق، خوفاً من تفاقم الإصابه عليه، ومعرفة مدي لحاقة بالمشاركة في مباراة الفيصلي من عدمها.

كان البدري قد أعلن قائمة الفريق التي ستخوض البطولة وجاءت كالتالي:

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.