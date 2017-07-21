الأهلي يستعد للترجي بمعسكر أوروبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام، بأحد الدول الأوروبية، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، بمنتصف شهر سبتمبر المقبل، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البدري يطالب بمعسكر أوروبي

وأضاف عبد الحفيظ، ” القرار جاء بناءاً على الرؤية الفنية لحسام البدري، المدير الفني للفريق، حيث فضل إقامة معسكر مغلق للفريق، خارج مصر من أجل التركيز الجيد للاعبين ، نظراً لأهمية اللقاء.

المعسكر الأوروبي يبدأ بعد البطولة العربية

وتابع مدير الكرة بالأهلي، ” لم نستقر حتي الآن على الدولة التي سيقام فيها المعسكر، ومن المقرر أن نستقر عقب البطولة العربية، ليكون لدينا وقت كافي قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، أحد أيام 15 – 16 سبتمبر المقبل، بعد تعديل مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد المباراة لأسباب غير معلومة، حيث كان من المفترض أن تقام المباراة أحد أيام 8، 9 أو 10 من شهر سبتمبر المقبل.