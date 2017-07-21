زي النهارده.. الأهلي يقسو على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة بدوري الأبطال

يوافق اليوم الجمعة، 20 يوليو 2017، فوز الأهلي علي نظيره الترجي التونسي ، بثلاثة أهداف، مقابل لاشئ ، علي ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

أبو تريكة يبدأ ماراثون الأهداف أمام الترجي التونسي

افتتح الأهداف اللاعب محمد أبو تريكه، نجم المنتخب الوطني والأهلي سابقاً ، في أول عشر دقائق من المباراة، قبل أن يضيف اللاعب الأنجولي أمادو ڤلاڤيو الهدف الثاني ، ويختتم الأهداف أسامه حسني في الدقائق الاخيرة من المباراة.

ليرفع الأهلي رصيده من النقاط إلي تسع نقاط ، متصدراً بهم جدول المجموعة.

تأجيل مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، أحد أيام 15 – 16 سبتمبر المقبل، بعد تعديل مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد المباراة لأسباب غير معلومة، حيث كان من المفترض أن تقام المباراة أحد أيام 8، 9 أو 10 من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الإفريقي، بعد تغلبه على القطن الكاميروني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل كثاني المجموعة بعد فريق الوداد المغربي المتصدر برصيد 12 نقطة.