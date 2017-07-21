أيوب يلقي محاضرة فنية على لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

يعقد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل مران الفريق، المقرر له في السادية من مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره الفيصلي الأردني غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

محاضرة فنية استعدادا للبطولة العربية

وتشهد جلسة أيوب مع اللاعبين، إلقاء محاضرة فنية، لمعرفة نقاط القوة والضعف عند لاعبي فريق الفيصلي الأردني، ووضع الخطة المناسبة للمباراة.

أيوب يقود الأهلي في أول مباراة في البطولة العربية

ويتولي أيوب ، الإدارة الفنية للمباراة غداً أمام الفيصلي، نظراً لغياب البدري بسبب سفره إلى كندا لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، والتي حصل عليها بعد انتهاء مسابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

كان البدري قد أعلن قائمة الفريق التي ستخوض البطولة وجاءت كالتالي:

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.