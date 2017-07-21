فيديو.. صفحة أرسنال تنشر فيديو للنني وهو يدق الطبول

حرص النجم المصري ، محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، على الاحتفال بعد التتويج بلقب البطولة الودية الدولية للأندية التي أقيمت بالصين.

النني يدق الطبول

ونشرت الصفحة الرسمية للجنرز، عبر حسابه على موقع الصور الصغيرة ” إنستجرام” ، مقطع فيديو للنني وهو يدق الطبول، ويعبر عن فرحته بمشاركته مع الفريق في التتويج بالبطولة.

النني شارك مع الأرسنال في التتويج بالبطولة

وشارك محمد النني، في المباراة منذ البداية، في مركز الجديد الذي كلفه به الفرنسي ، أرسين فينجر ، المدير الفني للجنرز، ولكن لم يحالفه الحظ في هذه المباراة، حيث حصل لاعبو أرسنال على ركلة جزاء، ودخل النني لينفذها ولكن فشل في تسجيلها.

وعقب انتهاء المباراة سخر زملاء النني منه، بسبب أهداره للركلة، التي كادتت أن تقصي الفريق من البطولة، وعلق أحد اللاعبين عليه قائلًا: ” محمد صلاح هو ملك مصر .. ليس يوجد أحد غيره” في إشارة منه للسخرية من محمد النني.

يذكر أن أرسنال قد توج بالبطولة بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2/3 بركلات الجزاء الترجيحية.